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فن

بعد Bombshell .. تشارليز ثيرون توجه رسالة لـ نيكول كيدمان ومارجوت روبي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:24 م
تشارليز ثيرون
تشارليز ثيرون
شروق ابراهيم
أشعلت النجمة العالمية تشارليز ثيرون موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بنشرها صورة تجمعها بالنجمة الاسترالية نيكول كيدمان ومارجوت روبي.

وكتبت تشارليز ثيرون على الصورة تعليقا تقول فيه: "أشعر أنني يجب أن أكون صادقة. أنا في علاقة صداقة جديدة مع هؤلاء السيدات".

وتأتي تلك الصورة بعد مشاركة جميلات هوليوود الشقراوات في فيلم المثير للجدل Bombshell.

وتدور أحداث الفيلم حول مدير ومؤسس قناة "فوكس نيوز" روجر آيلز الذي اتهم بقضايا تحرش رفعتها مذيعات ضده.

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