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فن

محمد عادل إمام بعد 20 ساعة تصوير.. شاهد

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:31 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشر اليوم الفنان محمد إمام صورة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تجمعه بالمخرج أحمد خالد والفنانة ياسمين رئيس وأحمد العوضي ومحمد عبد الرحمن والمنتج طارق الشوري من كواليس تصوير فيلم لص بغداد.

معلقا إمام علي الصورة: بعد ٢٠ ساعة تصوير .. بنحتفل بعيد ميلادي و عيد ميلاد ياسمين رئيس و عيد ميلاد المخرج أحمد خالد بتورتة و من غير شمع.

وجاءت التعليقات كالآتي:

"كل عام و انتم طيبين"

" الفيلم هاينزل امتي"

"منورين كلكم "

والجدير بالذكر أنه يصور فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

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