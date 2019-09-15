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محافظات

لشعور التلاميذ وأولياء الأمور بالحرج.. تغيير اسم مدرسة المعاليف في شبرا الخيمة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:31 م
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
إبراهيم الهوارى
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية الذى عُقد اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علاء مرزوق محافظ على الطلب المقدم من النائب الدكتور محمود عطية، عضو مجلس النواب عن قسم أول شبرا الخيمة، بشأن تغيير اسم مدرسة "المعاليف" بإدارة غرب شبرا التعليمية، بسبب حرج التلاميذ وأولياء الأمور من هذا الاسم.

واقترح المجلس التنفيذي تغيير اسمها إلى مدرسة المعارف أو إطلاق اسم شهيد عليها.

حضر الجلسة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد واللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية.

من جهة أخرى أكد المحافظ تقديره للنائب والبرلماني الراحل محمد عودة وقال خلال اجتماع المجلس التنفيذي أن الطلب المقدم من بعض مواطني شبرا الخيمة بتغيير اسم مدرسة "15 مايو" بحي شرق شبرا إلى اسم "محمد عودة" لا تنطبق عليه الشروط والتوجيهات الواردة من وزارة التنمية المحلية بإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع التى يقطنون بها أو المدارس ولا نستطيع إطلاق اسم البرلماني السابق على المدرسة.

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