كيف سبق المصري القديم عصره بالتكنولوجيا..خبير يكشف التفاصيل

أكد الدكتور محمد عزام أن المصريين في عصر ما قبل الأسرات بدأوا يمارسون أنشطة يمكن اعتبارها شكلًا من أشكال التكنولوجيا البدائية، من خلال صناعة أدوات تستخدم في حياتهم اليومية.

وأوضح أن هذه الأدوات لم تكن مجرد أدوات مادية، بل كانت نتيجة فهم الإنسان للطبيعة ومحاولته التكيف معها.

الزراعة كنقلة نوعية في الفكر التكنولوجي

ولفت عزام في تصريحات لـ صباح البلد إلى أنه مع بداية العصور الحجرية، وخاصة في المناطق الصحراوية الغريبة، بدأ المصريون في التفكير في الزراعة وتنظيم حياتهم حولها.

وأضاف أن الزراعة تمثل أحد أشكال التكنولوجيا القديمة، لأنها تتطلب قدرة على فهم التربة والمياه والمناخ، واستغلال هذه الموارد بذكاء لضمان الاستقرار الغذائي.

أوضح الدكتور عزام أن المصريين القدماء لم يكتفوا بالزراعة فحسب، بل عملوا على تطوير أدوات ونظم للري تمكنهم من إدارة المياه بشكل فعال.

هذه الابتكارات عكست قدرة الإنسان على التكيف مع البيئة واستغلال الموارد الطبيعية بشكل أكثر تنظيمًا وذكاء، مما ساعدهم على بناء مجتمع مستقر وقادر على النمو.

وأشار عزام إلى أن التكنولوجيا عند المصريين القدماء لم تكن مجرد آلات، بل فهم للطبيعة واستغلالها بطرق عملية. وأشار إلى أن هذا التطور التدريجي من صناعة الأدوات إلى الزراعة والري يظهر قدرة الإنسان على التعلم والتكيف منذ آلاف السنين.