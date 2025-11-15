عمرو حسام: نتمنى الفوز ببطولة هذا الموسم.. و"السوبر" في الإمارات كان مبهرا

أكد عمرو حسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة الحالي وزد وإنبي السابق، أن الذئاب لديهم هدف محدد وهو ضرورة الفوز ببطولة هذا الموسم، مشددًا أن الفريق يمتلك لاعبين لم يحصلوا على الفرصة حتى الآن ولديهم طموح تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس الرابطة، سنلعب بفلسفتنا "كل مباراة بطولة خاصة" وسنترك النتائج على الله.

وتابع "حسام" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لدينا طموح التتويج بلقب من أجل المشاركة في بطولة مثل السوبر المصري، جميعنا شاهدنا الأجواء الرائعة في الإمارات، كل شيء كان مبهرًا ومختلفًا، جميع الفرق قدمت أداءًا مختلفًا عن ما يحدث في الدوري المصري، لذا نتمنى المشاركة في بطولة مثل تلك وحضور مثل تلك الأجواء، كل ذلك سيضيف لنا كثيرًا كلاعبين وكفريق، المشاركة في بطولة مثل هذه سيضعنا في مكانة مختلفة.

وأضاف حارس مرمى وادي دجلة الحالي: جميع الفرق مثلت الكرة المصرية بشكل متميز جدًا في بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات وأظهرت صورة طيبة للغاية بأداء ومستويات جيدة أبهرت الجماهير.

وواصل حارس مرمى زد وإنبي السابق: كنت أتمنى وصول سيراميكا كليوباترا لأبعد نقطة في البطولة، قدموا أداء جيد أمام الأهلي ويقدمون مستويات كبيرة في بطولة الدوري هذا الموسم ويحتلون صدارة جدول الترتيب، لكن فارق الخبرات والإمكانيات رجح كفة الأحمر.

واختتم عمرو حسام حديثه: أتمنى المشاركة مع وادي دجلة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، بطولة كبيرة التواجد بها سيضيف لنا كثيرًا كفريق وكلاعبين، سنعيش أجواء مختلفة وسط الجماهير المصرية، الموضوع ليس صعبًا ونحن قادرون على تحقيق ذلك.