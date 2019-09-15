أمر ملكي جديد من العاهل السعودي بشأن القضاء.. تعرف على التفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا، بترقية وتعيين 39 قاضيًا في وزارة العدل بمختلف درجات السلك القضائي.



ونقلت وكالة "واس" السعودية، عن وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قوله إن هذا الأمر وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بالقضاء.



وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر يوم الأربعاء الماضي، أمرا ملكيا، يقضي بترقية 68 عضوا من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء.