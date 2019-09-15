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فن

بـ الأسود.. هبة مجدي بـ إطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:39 م
هبة مجدي
هبة مجدي
مصطفى كرم
شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها بمجموعة من الصورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هبة مجدي عبر خاصية "story" على موقع " إنستجرام" مجموعة من الصور وهي ترتدي تيشرت أسود وبنطلون جينز أسود مع وضع ميكب خفيف على وجهها مع أحمر الشفايف وأسدلت شعرها على كتفيها.

ولم تتكلف هبة مجدي بارتداء الاكسسوارت المكلفة واعتمدت على مظهرها الجذاب مع حمل حقيبة سوداء على كتفها.

وتشارك الفنانة هبة مجدي في بطولة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 مع الفنانة عبير صبري وظافر عابدين وأحمد مجدي وهاني عادل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.

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