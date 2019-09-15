تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك خلال ساعات

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، طرح تذاكر مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها يوم 20 سبتمبر الجارى خلال الساعات القادمة.





ويلتقي قطبا الكرة المصرية النادي الأهلي باعتباره بطل الدورى الممتاز ونادي الزمالك بطل الكأس يوم الجمعة القادم باستاد برج العرب فى الإسكندرية.





ووافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في مدرجات ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.





يذكر أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أعلن عن بدء مخاطبة الاتحادات الأوروبية من أجل ترشيح طاقم حكام لإدارة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.



