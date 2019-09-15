نصائح مهمة للحفاظ على فتيس سيارتك المانيوال

يهتم أصحاب السيارات بشكل عام بالحفاظ على سياراتهم بشكل عام وخصوصا الجير؛ لأنه يعد من أهم الأجزاء داخل السيارة ومسئول عن بطء وسرعة السيارة.





كما تجب متابعته بشكل عام من حين لآخر والاهتمام به وبصيانته الدورية، مثل تغيير الزيت الخاص به، والفلتر بشكل دوري من حين لآخر ومتابعة صوته وطريقة تلفي الغيار وأثرها علي السيارة هل تتم بسلاسة أم تتم بصعوبة وينتج عنها ما يعرف بـ (عضة الفتيس) أو نتشة الفتيس.





كما يجب أيضا متابعة منسوب الزيت بشكل دوري لبيان فإن كان يوجد تسريب به أم لا، فإن وجد تسريب يتوجب عليك الذهاب للميكانيكي فورًا.





ويجب التأكد من سلامة من حيث ملمس اللزوجة والرائحة واللون إن وجدت الزيت ذا رائحة طبيعية ولون أحمر فاتح فهذا دليل على جودة الزيت لكن إن وجدته يظهر بلون غامق فهذا يعني أنه حان موعد تغييره.