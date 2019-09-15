سيارة مفخخة.. قتلى وجرحى في انفجار عنيف قرب مستشفى سوري بمنطقة خاضعة لـ تركيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارا عنيفا دوى صداه في بلدة الراعي شمال شرقي حلب أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وأضاف المرصد أنه تبين أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مستشفى بلدية الراعي ما أسفر عن مقتل 15شخصا من بينهم 8 مدنيين وإصابة 7 آخرين.



ولفت المرصد إلى أن بلدة الراعي خاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.



وتسبب الانفجار في وقوع أضرار مادية بالمستشفى.

