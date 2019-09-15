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رياضة

نجم الأهلي يكشف موقفا صادما لـ مانويل جوزيه أرعب الصفاقسي في نهائي 2006.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:28 م
مانويل جوزية
مانويل جوزية
عمرو ابوبكر
كشف أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق عن الوجه الآخر لـ مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكيف كان عصبيًا يفعل أي شيء يروق له في أي وقت.

وقال بوجلبان خلال تصريحاته على فضائية الأهلي، إنه عندما كان لاعبًا في صفوف فريق الصفاقسي التونسي، خلال مباراة الذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2006، حدث موقف غريب من مانويل جوزيه داخل غرفة خلع الملابس.

وأضاف بوجلبان أن، مباراة الذهاب بين الأهلي والصفاقسي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وتفاجأ الجميع بتواجد مانويل جوزيه يقتحم غرفة خلع ملابس فريق الصفاقسي التونسي، ويوجه لهم رسالة صادمة قائلًا: "لا تفرحوا بهذا التعادل توجد معركة قوية في المباراة النهائية".

وتابع بوجلبان: "الجميع تفاجأ من رد فعل مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي وهو متواجد في غرفة خلع ملابس فريقه المنافس، وبعد إن كان يوجد لدينا أريحية بعد التعادل ارتجف الجميع وبالفعل اقتنص الأهلي الفوز عن طريقة هدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة وفاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام".

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