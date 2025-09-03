عادل عبدالرحمن: حسام حسن مهاجم «مصنوع».. والموهبة اتعملت عشان «الخطيب»

أكد عادل عبد الرحمن، نجم النادي الأهلي السابق، أن عماد متعب مهاجم الفريق السابق أكثر موهبة من عمرو زكي.

وقال عبد الرحمن، في تصريحات للإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "عمرو زكي مهاجم مصنوع، لكن عماد متعب موهوب، وأرى أن متعب كان مهاجمًا متكاملًا".

وتابع: "أحمد حسام ميدو من اللاعبين الكبار الذين قدموا الكثير، وفي نظري هو أكثر موهبة من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر. كلاهما كان أكثر مهارة من حسام حسن".

وواصل: "حسن شحاتة أفضل من لمس الكرة المصرية، ومحمود الخطيب في حتة لوحده، والموهبة اتعملت عشان الخطيب".