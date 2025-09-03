روسيا تعلن إسقاط 27 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 27 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية والبحر الأسود خلال ثلاث ساعات.



وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه "من الساعة الثامنة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً بتوقيت موسكو (من الخامسة مساءً حتى الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش) في 2 سبتمبر الجاري، اعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية ودمرت 27 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح".

ولفتت الوزارة إلى أن من بين الطائرات المُسيرة "10 طائرات فوق البحر الأسود، و7 طائرات فوق جمهورية القرم، و7 طائرات فوق منطقة روستوف، واثنتان فوق منطقة بريانسك، وواحدة فوق منطقة بيلجورود".