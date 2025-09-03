بسبب تهديدات الحوثيين.. نتنياهو ينقل جلسة الكابينيت إلى ملجأ سري مُحصّن

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل جلسة الكابينيت يوم الأحد إلى ملجأ محصن سري رغم أن الشاباك لم ير ضرورة لذلك، بحسب ما أفادت به صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "مكتب نتنياهو برر نقل جلسة الحكومة المصغرة لملجأ سري بتصاعد تهديد الحوثيين بعد اغتيال مسؤولي حكومتهم"، لافتة إلى أن "مصادر مقربة من رئيس الوزراء ربطت إصراره على نقل الاجتماع الحكومي بشهادته في محاكمته المتوقع استئنافها".

وكان الحوثيون قد أعلنوا السبت الماضي اغتيال رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي مع عدد من الوزراء في هجوم إسرائيلي على صنعاء الخميس، و الرهوي أكبر مسؤول سياسي يتم اغتياله في الهجمات المتبادلة بين الحوثيين وإسرائيل على خلفية الحرب ضد قطاع غزة.