الجريدة الرسمية تنشر أسعار شحن السيارات الكهربائية

نشرت جريدة الوقائع المصرية فى العدد 195 بتاريخ 2 سبتمبر، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء ولائحته التنفيذية وعلى قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (49) بتاريخ 9/7/2025 بالموافقة على تعديل تعريفة الكهرباء لشحن السيارات - المركبات الكهربائية.

وعلى قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصادر بجلسته رقم (12) بتاريخ 22/5/2028 بشأن سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية قرر الآتي:

مادة 1

- يحدد سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع المرخص لها من قبل الجهاز لمحطات شحن السيارات - المركبات الكهربائية بسعر بيع الكهرباء المحدد لباقي المشتركين لجهد التغذية الخاص بالمحطة .

مادة 2

- تحدد أسعار بيع الكهرباء من الشركات المرخص لها من الجهاز بشحن السيارات- المركبات الكهربائية إلى المستهلكين كما يلي:

- في حالة محطات الشحن بالتيار المتردد حتى 22 كيلووات (AC) يُحدد سعر البيع للمستهلكين النهائيين بحيث يساوى سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات توزيع الكهرباء وفقا للمادة (1) من هذا القرار مضافا إليه 45% من ذات السعر كما هو موضح بالمعادلة الآتية:

- سعر البيع من محطات الشحن التجارية بالتيار المتردد حتى 22 كيلووات (AC) - سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات التوزيع × (1.4) .

- في حالة محطات الشحن بالتيار المستمر (DC) يُحدد سعر البيع للمستهلكين النهائيين بحيث يساوى سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات توزيع الكهرباء وفقا للمادة (1) من هذا القرار مضافا إليه 180% من ذات السعر كما هو موضح بالمعادلة التالية:

- سعر البيع من محطات الشحن التجارية بالتيار المستمر (DC) - سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات التوزيع ×(2.8) .