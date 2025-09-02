الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

كشف مصدر مسؤل لصدي البلد، عن موعد فتح تنسيق الدبلومات الفنية 2025، مؤكدا أنه عقب انتهاء المرحلة الثالثة من التنسيق وفتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، مؤكدًا أنه عقب مرحلة تقليل الاغتراب سيتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بالطلاب والكليات المتاحة للطلاب.

يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025، عن مؤشرات الحدود الدنيا للكليات المتاحة لهم، وتعد مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 هي الأكثر بحثا على موقع البحث الشهير جوجل، حيث يبدأ طلاب الدبلومات الفنية نظام 3و5 سنوات تسجيل الرغبات بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة الثلاث مراحل في تنسيق الجامعات 2025.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

جاءت قائمة المعاهد والكليات المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2025 كالتالي ومن خلال هذا الرابط معرفة المعاهد والكليات بالارقام اضغط هنا .

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق الجامعات 2025 والذين أكدوا أن تنسيق 2024 لن يختلف كثيرا عن تنسيق 2025 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة إلى أعداد الناجحين ونسبة المجاميع، ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات بواقع 69.7% للعلوم الادارية والهندسة قد تسجل 97.2% وفني صحي قد تسجل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 94% لنظام الخمس سنوات للصناعي والتجاري.

وتوقع الخبراء أن يكون الحد الأدني لكليات الهندسة بالنسبة لطلاب نظام 5 سنوات هو 97.3% أما بالنسبة لطلاب نظام 3 سنوات سيكون معهد فني صحي يصل لـ 97%.

شروط وقواعد القبول لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط وقواعد القبول لتنسيق الدبلومات الفنية 2025 وفق القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وخلال الأيام القليلة الماضية، أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025.

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ووفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة التعليم العالي، جاءت قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025، كالتالي:

-قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2025 نظام الثلاث سنوات تجاري صناعي - صناعي «شعبة ترميم آثار» - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية، والطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات عام 2025 بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2029-2025 وفق الشروط والضوابط التالية:

-فتح باب القبول بكليات قطاعات التجارة - التربية الكليات التي بها شعب تعليم فني «التربية النوعية - الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة»، في الجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي، مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات، ومنها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات

-يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية في تخصصات «صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسيقي» بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني، التقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية مع مراعاة الشروط المطلوبة.

-يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني، التقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.