الدوري الإنجليزي.. أرسنال يضيع فرصة الصعود للمركز الثاني بتعادل مخيب مع واتفورد

انتهت مباراة أرسنال وواتفورد بهدفين لكل فريق فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



افتتح أرسنال التهديف فى الدقيقة 21 عن طريق لاعبه الجابوني إيميريك أوباميانج بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله داخل منطقة الجزاء فسددها بقوة لتسكن الشباك، علي الفور معلنا الهدف الأول لـ أرسنال.



وأضاف أرسنال الهدف الثاني فى الدقيقة 32 عن طريق أوباميانج من تلقيه عرضية متقنة من زميله سددها بقوة لتسكن الشباك علي الفور، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانرز بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني، انقلبت الأمور رأسًا على عقب، حيث باغت الإنجليزي توم كليفرلي أرسنال، بتسجيله الهدف الأول لواتفورد في الدقيقة 53، قبل أن يتحصل روبيرتو بيريرا على ضربة جزاء، سددها بنجاح في شباك لينو، معادلًا النتيجة، وحارمًا أرسنال من فرصة القفز للمركز الثاني في الدوري.



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي أرسنال للنقطة الثامنة في المركز السابع، ورصيد نادي واتفورد للنقطة الثانية في المركز العشرين والأخير.