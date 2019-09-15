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تعليم

التعليم: دراسة المجال الصناعي اختيارية في أولى وثانية ثانوي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:25 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إلغاء توزيع منهج مادة المجال الصناعي التي كانت مقررة على الصفين الاول والثاني الثانوي خلال السنوات الماضية.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية، أن مادة المجال الصناعي اصبحت تدرس ضمن مواد التربية المهنية التي تشمل (تكنولوجيا الصناعة ، وتكنولوجيا الزراعة ، وتكنولوجيا ادارة الاعمال).

وأضافت الوزارة: يختار الطالب من مواد التربية المهنية السابق ذكرها، مادة واحدة ويمتحن فيها تحريريا وعمليا ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن توزيع درجات هذه المواد كالتالي : ان هذه المواد يتم تدريسها بمعدل حصتين اسبوعيا وامتحانها عليه ٨ درجات عملي و ١٢ نظري في الفصل الدراسي الاول ونفس الشيء في الفصل الدراسي الثاني ، ليكون اجمالي الدرجة الكلية من ٢٠ في الفصل الدراسي الاول و٢٠ في الفصل الدراسي الثاني.

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