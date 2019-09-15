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رياضة

حملوه على العناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:12 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
أحمد هاني
حرصت جماهير النادي الأهلي على دعم مؤمن زكريا لاعب الفريق الذي يعاني من إصابة سببت له أزمة نفسية، وذلك بالتجمع عند منزله والهتاف له.

وتواجد عدد من الجماهير عن منزل مؤمن زكريا بحي الزيتون بالقاهرة، وهتفت "مؤمن يا مؤمن" و"ابن النادي أهو".

ولبي مؤمن زكريا دعوة الجماهير التي هتفت باسمه تحت منزله ونزل لتحيتهم قبل أن يحمله المشجعون على الأكتاف حسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان النادي الأهلي أصدر بيانا رسميا أكد خلاله أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا جناح الفريق، وأن النادي لم يقصر مع اللاعب خلال فترة إصابته.

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