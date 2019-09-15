موقع استخباراتي يفجر مفاجأة: هكذا نفذ هجوم أرامكو السعودية

قال موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت شركة أرامكو النفطية يوم السبت نفذته طائرات مسيرة إيرانية انطلقت من العراق.



وأضاف أن عشرات الطائرات بدون طيار، التي انفجرت كانت إيرانية الصنع.



وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد أعلنت مسئوليتها عن التفجير، إلا أن وزبرلا الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إنه لا يوجد دليل أن الهجوم انطلق من اليمن.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تحقيقات تجرى لبحث احتمالية انطلاق الهجوم من العراق أو إيران.



وحذر "ديبكا" إسرائيل والولايات المتحدة من تمكن الحرس الثوري الإيراني من إنشاء بنية تحتية في العراق يستهدف من خلالها "بنك أهداف" بالشرق الأوسط بواسطة الطائرات المسيرة.



