انتخابات تونس.. السيرة الذاتية لقيس يونس بعد تصدره المؤشرات الأولية

تقدم المرشح للرئاسة التونسية قيس سعيد، في المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد، لينافس بذلك نبيل القروي الذي حصل على نسبة 15.5% من الأصوات.



وحصل سعيد على المرتبة الأولى في المؤشرات الأولية بنسب التصويت، حيث حصل على نسبة أصوات قدرت بـ19.5%، بينما جاء المرتبة الثالثة المرشح عبد الفتاح مورو الذي قّدرت الأصوات التي تحصل عليها بنسبة 11.0 %، ثم المرشح عبد الكريم الزبيدي الذي حصل على 9.4% من الأصوات.



ولد قیس سعید في 22 فبراير 1958 بتونس، وهو استاذ قانون دستوري، واشتهر بإتقانه للغة العربية ومداخلاته الأكاديمية المميزة للفصل في الإشكاليات القانونية المتعلقة بكتابة الدستور التونسي، بعد الثورة.



حصل سعيد على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس وعلى دبلوم الأكاديمیة الدولیة للقانون الدستوري وعلى دبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو بإيطالیا.



بدأ سعيد حیاته المهنیة كمدرس بكلیة الحقوق والعلوم الاقتصادية والسیاسیة بسوسة سنة 1986 ثم انتقل للتدريس بكلیة العلوم القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة بتونس سنة 1999 كما شغل خطة مدير قسم القانون العام بكلیة الحقوق والعلوم الاقتصادية والسیاسیة بسوسة من سنة 1994 إلى سنة 1999.



اضطلع سعید بخطط مقرر اللجنتین الخاصتین لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة لإعداد مشروع تعديل میثاق الجامعة ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربیة سنتي 1989 و1990 وخبیر متعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من سنة 1993 إلى سنة 1995.



وشغل سعید خطة كاتب عام ثم نائب رئیس الجمعیة التونسیة للقانون الدستوري في الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 1995.



يعمل عضوا بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمیة الدولیة للقانون الدستوري منذ سنة 1997 وكذلك رئیس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطیة، وله عديد الأعمال العلمیة في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة.