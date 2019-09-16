البدري مكروه وجلال الأنسب .. تفاصيل رفض المحترفين لحسام حسن في المنتخب

أكد الناقد الرياضي أحمد جلال، أن اتحاد الكرة كان يفاضل الفترة الماضية بين حسام البدري وحسن شحاتة.



وقال جلال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هاني أبو ريدة أبلغ اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برفضه تعيين إيهاب جلال مدربا للمنتخب".



وأكمل : "محمد فضل أبلغ اتحاد الكرة بأن حسن شحاتة لم يعد رجل المرحلة، وأن حسام البدري مكروه من جماهير الأهلي ووجوده سيثير أزمة".



وتابع : محمد صلاح وأحمد حجازي وتريزيجيه وربما محمد النني هم أسباب استبعاد حسام حسن من تدريب المنتخب، بسبب أن شخصيته لا تستقيم مع اللاعبين المحترفين.



وهو ما أكده الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، أن لاعبي المنتخب أبلغوا أبو ريدة برفضهم التعاقد مع حسام حسن بعد رحيل كوبر.



وقال عبد الباسط خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هاني أبو ريدة كان يرغب في تولي حسن شحاتة قيادة مصر، كما أن إيهاب جلال إذا قاد المنتخب سيكون معه جهازه المعاون بالكامل".