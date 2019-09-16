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رياضة

ديسابر قد يرحل عن بيراميدز.. وتحقيقات مع المدير التنفيذي.. اعرف التفاصيل

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:30 ص
ديسابر
ديسابر
ريهام بكير
أكد الإعلامي كريم شحاتة أن الأوضاع في نادي بيراميدز تشهد حالة من التوتر خلال تلك المرحلة.

وقال كريم شحاتة خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: "هناك تحقيقات من إدارة نادي بيراميدز مع ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي ومن المحتمل أن يرحل عن منصبه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كريم شحاتة: "الفرنسي ديسابر قد يرحل عن منصبه أيضا بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة وخسارة لقب كأس مصر والتعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بهدف مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية.

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