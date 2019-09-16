انسى iPhone 11.. واشترى iPhone 8 أو iPhone XR أفضل بكثير

طرحت شركة آبل الأمريكية منذ أسبوع أحدث هواتفها لعام 2019 وهو iPhone 11 بثلاثة إصدارات مختلفة، ولكن السعر وجده الكثيرون من عشاق العلامة الشهيرة مرتفعا قليلًا، الأمر الذى دفع البعض للبحث عن إصدارات أخرى بسعر أقل وقيمة أكبر.





وبحسب صحيفة ديلى ميرور، كشف الخبراء أن هاتفى iPhone 8 وiPhone XR بمثابة خيارين أفضل، بسبب السعر المنخفض مقارنة بـ iPhone 11، ومميزات أفضل لعمر للبطارية، وهو الاستثمار الأفضل للقيمة المدفوعة.





وبحسب آخر تحديثات آبل، بلغت سعر iPhone 8 حوالى 449 دولارا مايعادل 7500 جنيه، أما نسخة iPhone 8 Plus مقابل 549 دولارا مايعادل 9000 جنيه، أما iPhone XR مقابل 600 دولار مايعادل 10150 جنيها مصريا.



