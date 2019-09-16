رئيس وزراء السودان يزور مصر

كشفت وكالة الأنباء السودانية عن قيام عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، زيارة إلى مصر، وفرنسا قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.



وكانت أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الوزراء السوداني إلى عاصمة جنوب السودان جوبا الخميس الماضي، كما تلقى سيادته دعوة من الرئيس الفرنسي لزيارة فرنسا.



يأتي ذلك عقب أيام من اختيار حمدوك لحكومته الجديدة، وتأكيده على تعزيز التعاون مع كافة دول العالم.