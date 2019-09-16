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أخبار العالم

أول تعليق من الشاهد عقب خسارته الانتخابات الرئاسية التونسية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:26 ص
يوسف الشاهد
يوسف الشاهد
قسم الخارجي
أعرب يوسف الشاهد، المرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية، عن احترامه لنتائج الانتخابات، وذلك عقب النتائج الأولية التي كشفت عن خسارته للسباق.

وقال الشاهد وفق ما نقلته وسائل الإعلام التونسية إنه من المؤسف عدم نجاح مرشح من العائلة الديمقراطية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، معتبرا أن "تشتت الصف الديمقراطي هو الذي أدى الى تسجيل هذه النتائج وهي مسؤولية الجميع".

وأضاف الشاهد: "أنه في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول من السباق الرئاسي".

وأكد أنه من الضروري التوقف على جملة من الرسائل والاستنتاجات، وأولها المشاركة الضعيفة للناخبين وعدم وجود ممثّل عن الصف الديمقراطي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وأسباب تصويت جزء من التونسيين في هذا الاتجاه.

وتابع أنه لا خيار أمام الشعب التونسي إلا التوحد في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وذلك حفاظا على البلاد.

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