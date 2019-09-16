كريستيانو رونالدو يبكى على الهواء بسبب والده المتوفى.. فيديو وصور

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو مؤثرا، يظهر لحظة بكاء البرتغالى الدولى نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو دموعه على الهواء مباشرة، بعد ظهور لقطات لوالده المتوفى.



يأتى ذلك ضمن العرض الترويجى للقاء رونالدو مع بيرس مورجان والمنتظر عرضه غدًا الثلاثاء، حيث تضمن البرومو لقطات يظهر فيها خوسيه دينيس أفييرو، والد رونالدو الذي كان مدمنا للكحول وتوفي بسبب فشل بوظائف الكبد في عام 2005 عن عمر يناهز 52 عامًا.



وقال رونالدو بينما كانت تنهمر دموعه: "لم أر هذا الفيديو من قبل، أبدًا لم أشاهده.. الأمر لايصدق"، وتابع :"لم أتحدث أبدًا مع والدي، لقد كان شخصًا مدمنًا على الكحول".



وأبدى عن شعوره بالتأثر الشديد، بعدما شاهد والده يتحدث عن اعتزازه بما حققه رونالدو فى الملاعب، وكان وقتها بعمر 20 عامًا فقط.



