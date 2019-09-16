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أخبار العالم

مسئول أمريكي: هذه الدولة المسؤولة عن الهجمات على المنشآت السعودية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:50 ص
هجمات على منشأت نفطية
هجمات على منشأت نفطية سعودية
شريف سيد
كشف مسئول بالإدارة الأمريكية عن ضلوع إيران وراء الهجمات التي تعرض لها منشأت نفطية سعودية، وذلك باستخدام عشرات الطائرات الكروز، و20 طائرة مسيرة "بدون طيار".

وقال المسئول في تصريحات إلى شبكة " ايه بي سي نيوز" الأمريكية إن استخدام إيران لعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة للهجوم على جارتها السعودية يجعل المنطقة على حافة الهاوية.

وأضاف المسئول أن الرئيس الأمريكي يدرك وبصورة كاملة أن ايران وراء الهجوم وينتظر السعودية لتعلن ذلك إذا كانت تريد المساعدة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن استعداد بلاده للرد على المسئول عن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها السعودية.

وقرر الرئيس الأمريكي استخدام الاحتياطي النفطي لبلاده، وذلك لتفادي ارتفاع أسعار النفط عالميا بشكل كبير.

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