كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء هجوم طائرات مسيرة على منشآت نفط بالسعودية

أعربت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء هجوم طائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين تديرهما شركة "أرامكو" الحكومية السعودية الذي وقع فجر أمس الأول السبت بالمنطقة الشرقية من المملكة.



وقالت الحكومة ، في بيان باسم المتحدث باسم وزارة الخارجية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن هذا الهجوم يمثل تهديدا خطيرا ضد منشآت الطاقة الدولية الرئيسية ويقوض أمن الطاقة العالمي والاستقرار الإقليمي.



في سياق متصل ، انتقدت الخارجية الكورية الجنوبية أي هجوم مماثل، مؤكدة أنها تولي اهتماما بإعلان الحكومة السعودية و"أرامكو" فيما يتعلق بهجوم الطائرات المسيرة.



كانت منشأتا نفط تابعتان لـ "أرامكو" قد تعرضتا لهجوم طائرات مسيرة في محافظتي بقيق وهجرة خريص شرق المملكة أمس الأول السبت مما أدى إلى خفض نحو 50% من إنتاج النفط السعودي ، وقد أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الولايات المتحدة تتهم إيران بالضلوع في الهجوم.