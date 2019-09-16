بسبب هجوم أرامكو.. ارتفاع أسعار الذهب

قفز الذهب واحدا بالمئة اليوم الاثنين، إذ أدت الهجمات على منشأتي نفط في السعودية للعزوف عن المخاطرة وعززت الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا بينما ينتظر مستثمرون دلائل بشأن التيسير النقدي من اجتماعات لبنوك مركزي رئيسية هذا الأسبوع.



وارتفع الذهب واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1503.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش. ونزلت الأسعار 1.2 بالمئة في الأسبوع السابق نتيجة آمال بنهاية قريبة للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.



وزاد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.8 بالمئة إلى 1511.40 دولار للأوقية.



وقال جيفري هالي المحلل في أواندا إن الهجمات على منشآت نفط سعودية أدى إلى تحول الاهتمام من الأسهم إلى الملاذات الآمنة.



وتابع أنه مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وآمال بتبني المزيد من اجراءات التحفيز من بنوك مركزية كبيرة فإن الهدف التالي للذهب سيكون 1530 دولارا.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة ثلاثة بالمئة إلى 18 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 953.31 دولار، في غضون ذلك ربح البلاديوم 0.5 بالمئة الي 1614 دولارا.