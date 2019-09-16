ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شخصية سوبر ماريو محور مدينة ملاهي جديدة في اليابان

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:15 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت ستوديوهات يونيفرسال العالمية اعتزامها افتتاح حديقة ملاهي جديدة في اليابان تمثل شخصية سوبر ماريو كارت ويوشي محور ألعابها.

وقال توم وليامز الرئيس التنفيذى لستوديوهات يونيفرسال إنه سيتم افتتاح مدينة الملاهى الجديدة فى مدينة أوساكا فى ربيع العام القادم، على أن يتم استنساخها فى مدن الملاهى الآخرى فى الولايات المتحدة فيما بعد.

وأضاف أنه سيكون بوسع الزوار القيام بجولة فى جميع أقسام مدينة الملاهي من خلال سوار خاص مزود بأيقونة ماريو .. وسوف يكون بوسع زوار مدينة الملاهى ممارسة ألعاب مجهزة وفقا لقصص أفلام ديزنى بجانب التجول في أنحاء المكان ومشاهدة بعض مشاهد الرسوم المتحركة.

كما ستتاح فرصة لزيارة باوزر كاسل وبرينسيس بيتش كاسل ضمن أقسام مدينة الملاهى الجديدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حدائق وملاهي وكافتيريات خاصة لاستقبال الأطفال في الأعياد بالعريش

بريطانيا تخطط لافتتاح أفضل مدينة ملاهي للألعاب المائية في العالم

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

ديسابر قد يرحل عن بيراميدز.. وتحقيقات مع المدير التنفيذي.. اعرف التفاصيل

بفستان قصير.. زوجة محمد عادل إمام تبهر جمهوره بأنوثتها

بعد خوضه جولة الإعادة.. ماذا يحدث لو تم إقصاء القروي بحكم قضائي

اكتشاف جديد.. القارة المتجمدة يعيش بها بشر..فيديو وصور

بفستان منقط .. ابنة طلعت زكريا تقلد سعاد حسني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم وشعر قصير.. هبة مجدي تتألق بإطلالة سوداء في بيروت

بإطلالة جذابة وملفتة.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار.. صور

سباق للجمال وضأن على نار الطبيعة .. ما لا تعرفه عن تقاليد أفراح البدو في سيناء