شخصية سوبر ماريو محور مدينة ملاهي جديدة في اليابان

أعلنت ستوديوهات يونيفرسال العالمية اعتزامها افتتاح حديقة ملاهي جديدة في اليابان تمثل شخصية سوبر ماريو كارت ويوشي محور ألعابها.



وقال توم وليامز الرئيس التنفيذى لستوديوهات يونيفرسال إنه سيتم افتتاح مدينة الملاهى الجديدة فى مدينة أوساكا فى ربيع العام القادم، على أن يتم استنساخها فى مدن الملاهى الآخرى فى الولايات المتحدة فيما بعد.



وأضاف أنه سيكون بوسع الزوار القيام بجولة فى جميع أقسام مدينة الملاهي من خلال سوار خاص مزود بأيقونة ماريو .. وسوف يكون بوسع زوار مدينة الملاهى ممارسة ألعاب مجهزة وفقا لقصص أفلام ديزنى بجانب التجول في أنحاء المكان ومشاهدة بعض مشاهد الرسوم المتحركة.



كما ستتاح فرصة لزيارة باوزر كاسل وبرينسيس بيتش كاسل ضمن أقسام مدينة الملاهى الجديدة.

