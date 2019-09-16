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تعليم

للمرة الرابعة .. خفض الحد الأدنى للقبول للصف الأول الثانوي بالإسكندرية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:58 ص
وكيل مديرية التربية
وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
قال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اعتمد تنسيق المرحلة الرابعة للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠١٩ بحد أدنى ٢٠٠ درجة، وذلك بناء على مذكرة تم رفعها إليه بوجود أماكن شاغرة في التعليم العام.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن المرحلة الأولى كان الحد الأدنى لها من ٢١٥ درجة، والثانية ٢١٠ درجات والثالثة ٢٠٥.

وأضاف "الديب"، أن النزول بتنسيق القبول في المرحلة الرابعة إلى ٢٠٠ درجات والأماكن الشاغرة في 4 إدارات تعليمية في الإسكندرية هي: إدارات وسط والجمرك وغرب وبرج العرب.

الجدير بالذكر أن أعداد الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغت ٦٧٦٤٦طالبا وطالبة.

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