صحتهم مستقبلهم .. مشروع متكامل لصحة التلاميذ وترشيد استهلاك المياه بالمدارس فى المنيا.. صور

بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولي من المبادرة القومية صحتهم مستقبلهم والتي أطلقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة بمشروع مدارسنا صحية بإيدينا "



انطلقت المرحلة الثانية من المبادرة " وذلك لتوعية تلاميذ وطلاب المدارس بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وعدم تلوث البيئة ، وتشمل المرحلة الثانية توعية 180 ألفا آخرين داخل 210 مدارس ابتدائي بترشيد استهلاك المياه والنظافة الشخصية ، وسيبدأ العمل بها خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر



قال المهندس ياسر الشهاوي، إن المشروع يهدف إلى رفع وعي 180 ألف طالب داخل 210 مدارس ابتدائي، بـ3 إدارات تعليمية هي المنيا وأبوقرقاص وسمالوط، بواقع 70 مدرسة بكل إدارة ، بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، والاستخدام الأمثل لها للحفاظ عليها لأنها شريان الحياة، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، و التوعية بالتغذية السليمة وسلامة الغذاء من خلال ندوات ومطبوعات وألوان للأطفال وبعض الأنشطة المدرسية مع توعيتهم بضرورة النظافة العامة والشخصية من خلال فقرات إرشادية بالإذاعة المدرسية، ورسم جداريات على الأسوار وبالأفنية، وجلسات لشرح كيفية الاعتناء بالأسنان وتنظيفها وغسل الأيادي قبل وبعد تناول الطعام مضيفا أنه الشركة حريصة علي البدء مع النشء والطلاب.



مضيفا ، أن فريق التوعية بالشركة قام بتدريب وتأهيل 900 معلم بالمدارس المستهدفة بواقع 5 معلمين بكل مدرسة، لتنفيذ المشروع بمدراسهم من خلال تعليم وتوعية التلاميذ.



وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أنه في إطار المبادرة تم البدء في صيانة حنفيات المدارس المشاركة في المبادرة وتركيب قطع موفرة للمياه من خلالها الفنيين بالشركة تحت إشراف الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية والمشاركة المجتمعية وخدمة المواطنين وإدارة المشاركة المجتمعية وإدارة التربية السكانية بمديرية التربية والتعليم .



يذكر أن المرحلة الأولي من المشروع شملت 60 مدرسة ابتدائي وتعليم أساسي لتوعية 45 ألفا من التلاميذ وطلاب مدارس مركز المنيا

