لو حابب تستخدمه مجانًا.. طريقة إلغاء اشتراك Spotify بريميوم

على الرغم من أن سبوتيفاي Spotify هي إحدى خدمات البث الأكثر شعبية، إلا أن هناك أسبابًا للتبديل إلى خدمة موسيقى أخرى، فسواء كنت تريد الانتقال إلى موسيقى Google Play ، أو Deezer أو Apple Music ، أو كنت ترغب فقط في استخدام الإصدار المجاني من Spotify، فيعرض لك موقع "أندرويد بيت" التقني طريقة إلغاء اشتراكك، فقط اتبع هذه الخطوات ببساطة.



كيفية إلغاء Spotify بريميوم على سطح المكتب أو المحمول



حاليًا، لا يمكن إدارة اشتراك Spotify بريميوم مباشرةً من تطبيق Spotify على هاتف أندرويد Android الذكي أو هاتف آيفون iPhone. ومع ذلك، يمكنك القيام بذلك من متصفح هاتفك المحمول أو سطح المكتب، وهي طريقة سهلة نسبيًا.



1. افتح موقع Spotify على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك

2. انقر على صورة ملفك الشخصي على جهاز الكمبيوتر (PC) أو القائمة الموجودة على الجانب الأيمن في الـ (المحمول) ثم على "الحساب"

3. انتقل لأسفل إلى خطتك

4. انقر فوق "تغيير الخطة" ثم "إلغاء قسط"

5. أكد بالضغط على "نعم" لإنهاء اشتراكك



كيفية إلغاء Spotify بريميوم على آيفون iPhone عبر Apple ID



إذا اشتركت في Spotify Premium على آيفون iPhone عبر متجر تطبيقات آبل Apple، فيجب عليك إلغاء الخدمة هنا أيضًا؛ ويمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال إعدادات iPhone:



1. قم بفتح قائمة الإعدادات وانقر على اسمك في الأعلى

2. انتقل إلى iTunes & App Store وانقر على معرف Apple الخاص بك

3. ثم اضغط على Display Apple ID

4. انتقل إلى منطقة الاشتراكات وحدد Spotify

5. قم بإلغاء اشتراكك هنا من خلال زر إلغاء الاشتراك

