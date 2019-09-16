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رياضة

الأهلي يعلن ضم صفقة جديدة لدعم فريق السلة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:46 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أنهى رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إجراءات التعاقد مع عبد الله ناصر لاعب منتخب مصر للناشئين لكرة السلة ونادي الشمس.

وأوضح أن النادي أنهى جميع الإجراءات الخاصة بضم اللاعب الذي حصل على لقب أفضل لاعب ارتكاز في بطولة إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت بالرأس الأخضر.

وأشار إلى أن ناصر من العناصر المميزة للغاية والتي يتوقع لها الجميع مستقبلا كبيرا، وأن التعاقد معه يأتي استكمالا لتدعيم جميع فرق النادي من أجل الفوز بالبطولات.

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