دعاء الصباح للزوج وأفضل الأدعية للأطفال

دعاء الصباح، روي الإمام الألباني أن رسول الله قال «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، لآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ».



كما ورد في دعاء الصباح ما رواه الترمذي -وحسَّنه- عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ»، لافتًا إلى أنه ما أسهلها من سُنَّةٍ تُثَبِّتنا في قبورنا، وتُدخلنا الجنة، وتجعل لنا عند الله حقًّا أن يُرضينا!.



دعاء الصباح للزوج

يارب احفظ لي زوجي فهو أجمل عطاياك

اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبأسمك الأعظم الذي اذا دعيت به أجبت ان تحفظ لي زوجي

اللهم وفق زوجي حبيبي وقرة عيني واغفر له، وألبسه لباس الصحة والعافية



دعاء الصباح للزوج المسافر

اللهم استودعتك زوجي وقلبه وصحته فلا تريني فيه مكروه

اللهم اني اسالك باسمك الحبيب الكافي ان تكفيني كل اموري مع زوجي

اللهم ألف بين قلبي وقلبه كما ألفت بين قلوب عبادك اللهم سخره لي كما سخرت البحر لموسى

اللهم اني استودعتك يومي فسهله علي واكفني شره واستودعتك زوجي

اللهم إني استودعك ديني وامانتي وذريتي وزوجي



دعاء الصباح للأطفال

اللهم إنّك وهبت لي أولادي من غير حول مني ولا قوة، فاحفظهم بحفظك

اللهم احفظ أبنائي من أي مكروه وسوء

اللهم لا تبتليني في أحد من أبنائي واحفظهم من الفتن

اللهم اصلح لهم حالهم واجعلهم من عبادك الصالحين الطائعين

اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك

اللهم ارزقهم الصحبة الصالحة ووفقهم في حياتهم

اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم

اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن

اللهم ثبتهم على دينك واحفظهم من الضلال

