عقب طرده .. تريزيجيه يدعم استون فيلا قبل مواجهة ويست هام

وجه محمود حسن تريزيجيه نجم فريق استون فيلا الانجليزي رسالة دعم و مسانده لـ فريقه قبل مواجهة ويست هام ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ونشر محمود تريزيجيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صوره للفريق و علق : " حظ موفق يا رفاق اليوم "



وسيواجه مساء اليوم استون فيلا نظيره ويست هام في اطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي.



وسيغيب تريزيجيه عن مباراة اليوم عقب طرده في المباراة السابقة أمام كريستال بالاس بعد إنذارين له في المباراة.



