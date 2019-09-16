تفاصيل مبادرة حورس ينتصر للمحافظة على التراث.. صور

دشنت جمعية المحافظة على التراث المصرى ورئيس مجلس إدارتها المهندس ماجد الراهب مبادرة حورس ينتصر، فى حضور جمع كبير من علماء الآثار والتراث والمثقفين وأصحاب الصالونات الثقافية والفنانين.





وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام الجمعية بأن المبادرة جاءت بهدف المشاركة المجتمعية فى القضايا التى تمس الوطن وخاصة إحياء الهوية المصرية فى ظل الأفكار الدخيلة التى تحاول محوها وقد تم اختيار حورس أو حور هو الصقر الذى ارتبط اسمه بمعظم ملوك مصر وصار رمزًا للانتصار وهناك طريق حورس الشهير بشمال سيناء الذى يبدأ من قلعة ثارو (بالقنطرة شرق) نقطة انطلاق الجيوش المصرية القديمة التى حققت أعظم انتصارات فى تاريخ البشرية.





وقال: محاور المبادرة تتضمن التأكيد على أهمية الهوية المصرية ودراسة للشخصية المصرية عبر العصور والسمات الحضارية بها وبناء الإنسان المصرى الحالى فى ضوء هذه المعطيات مع التركيز على البناء المعرفى والتثقيفى والتوعوى للكبار والصغار ليكونوا قادرين على توصيل الرسالة لأبنائهم ودراسة البيئة الاجتماعية وما حدث لها من متغيرات.





وكيفية معالجة الظواهر السلبية الغريبة على المجتمع المصرى بالعودة إلى الجذور والقيم المستمدة من الحضارات والأديان السماوية والإعلام والعودة إلى دوره الحقيقى ليقود قاطرة التنمية بالتوعية الحقيقية وإبراز الإيجابيات والبحث عن القدوة للشباب فى كل المجالات وتنمية المواهب والإبداع





ونوه ريحان إلى أن أعضاء الجمعية والحضور الكرام ركزوا فى مناقاشاتهم بكل حرية وشفافية على التركيز على محاربة الإرهاب بكل صوره وتربية الأجيال الجديدة على حب الوطن والذى يتطلب مزيدًا من المعرفة عن الحضارة المصرية .



