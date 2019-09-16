اخبار الفن والفنانين .. نانسي عجرم تشعل سوشيال ميديا بصور ابنتها.. وشيرين عبد الوهاب تكشف سر غيابها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
صورة طبق الأصل من والدتها.. نانسي عجرم تحتفل بتعميد ابنتها ليا
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صور عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، من حفل تعميد ابنتها "ليا" الذي أقيم أمس "الأحد".
بعد قلق جمهورها.. شيرين عبد الوهاب تكشف سبب غيابها
كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سبب غيابها لفترة طويلة عن الساحة الغنائية، بعد إطلاق جمهورها هاشتاج # اشتقنالك_شيرين.
شاهد .. بيونسيه في كواليس The Lion king
نشرت شبكة قنوات ABC الامريكية عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين الاجتماعي تويتر لكواليس فيلم The Lion king للنجمة العالمية بيونسيه.
موعد حفل تامر حسني بآداب الاسكندرية
نشر الفنان تامر حسنى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لحفله القادم بكلية الاداب جامعة الاسكندرية فى ال 29 من سبتمبر.
وصلة رقص مثيرة بين وائل كفوري وسيرين عبد النور فى عيد ميلاده..فيديو
انتشر على مدار الساعات الماضية فيديو رقص يجمع بين الفنان اللبناني وائل كفوري ومواطنته الفنانة سيرين عبد النور بموقع انستجرام خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ45 في منزله بمنطقة زحلة بـ لبنان.
صورة طبق الأصل من والدتها.. نانسي عجرم تحتفل بتعميد ابنتها ليا
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صور عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، من حفل تعميد ابنتها "ليا" الذي أقيم أمس "الأحد".
بعد قلق جمهورها.. شيرين عبد الوهاب تكشف سبب غيابها
كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سبب غيابها لفترة طويلة عن الساحة الغنائية، بعد إطلاق جمهورها هاشتاج # اشتقنالك_شيرين.
شاهد .. بيونسيه في كواليس The Lion king
نشرت شبكة قنوات ABC الامريكية عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين الاجتماعي تويتر لكواليس فيلم The Lion king للنجمة العالمية بيونسيه.
موعد حفل تامر حسني بآداب الاسكندرية
نشر الفنان تامر حسنى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لحفله القادم بكلية الاداب جامعة الاسكندرية فى ال 29 من سبتمبر.
وصلة رقص مثيرة بين وائل كفوري وسيرين عبد النور فى عيد ميلاده..فيديو
انتشر على مدار الساعات الماضية فيديو رقص يجمع بين الفنان اللبناني وائل كفوري ومواطنته الفنانة سيرين عبد النور بموقع انستجرام خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ45 في منزله بمنطقة زحلة بـ لبنان.