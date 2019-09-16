موجز السوشيال ميديا.. تألق نيللى كريم.. موعد حفل تامر حسني.. وعائشة بن أحمد تخطف الأنظار

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
نيللى كريم تتألق فى أحدث ظهور لها من أحد الشواطئ
على الشاطىء.. نجلاء بدر تشعل إنستجرام في أحدث ظهور
موعد حفل تامر حسني بآداب الاسكندرية
شاهد.. أول رسالة من سوسن بدر بعد إجراء عملية جراحية دقيقة بركبتها
بنظرة رومانسية.. أسما شريف منير ومجمود حجازي يخطفان الأنظار في أحدث ظهور
برفقة والدتها .. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار عبر انستجرام
بفستان أبيض.. أحدث إطلالات لقاء الخميسي
نيللى كريم تتألق فى أحدث ظهور لها من أحد الشواطئ
على الشاطىء.. نجلاء بدر تشعل إنستجرام في أحدث ظهور
موعد حفل تامر حسني بآداب الاسكندرية
شاهد.. أول رسالة من سوسن بدر بعد إجراء عملية جراحية دقيقة بركبتها
بنظرة رومانسية.. أسما شريف منير ومجمود حجازي يخطفان الأنظار في أحدث ظهور
برفقة والدتها .. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار عبر انستجرام
بفستان أبيض.. أحدث إطلالات لقاء الخميسي