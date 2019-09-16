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رياضة

طوارئ فى المقاصة.. ميدو يجهز لتحقيق انطلاقة قوية فى الدوري المصري

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:46 م
أحمد حسام ميدو مدرب
أحمد حسام ميدو مدرب المقاصة
عمرو الحلوانى
رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة أسوان المقرر إقامتها الأحد فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز.

ويسعى المدير الفنى للمقاصة إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة أسوان فى ظل السعى إلى الفوز بالمباراة وحصد نقاط المباراة الثلاث لتحقيق انطلاقة قوية بالدورى.

ويؤدى المقاصة تدريباته بشكل طبيعى الآن بالملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى ، ولجأ ميدو إلى رفع الحالة البدنية لدى اللاعبين من أجل الظهور بأفضل شكل فى انطلاقة الدورى .

وتحفظ أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة على جدول مباريات الفريق بالدوري الممتاز موسم 2019-2020، والذي أعلنته لجنة المسابقات مساء أمس.

وكتب أحمد حسام ميدو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في أسبوعنا الأول سنلعب في الثالثة عصرًا أمام أسوان في درجة حرارة ٤٣ والفارق بين مباراتي الزمالك والجونة يومين ونصف فقط في مباراتي الأسبوعين الثاني والثالث، في حين أن فريق الجونة سيحصل على ٥ أيام راحة قبل مباراتنا.

وأضاف: "رغم كل ذلك لن نعترض إيمانا منا بأن لجنة المسابقات الحالية لجنة عادلة".

وتابع: "لن نعترض على أي شيء فيما يخص مواعيد وتواريخ المباريات حرصًا منا على أن يكون عندنا دوري منظم يتوفر به العدل على جميع الفرق المشاركة به.. أؤمن بحيادية اللجنة التي تدير كرة القدم الآن في مصر وسنفعل كل ما نستطيع لمساعدتهم للقيام بمهمتهم بنجاح".

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