شاهد.. سيارة تطير في الهواء وتصطدم بأخرى بصورة غير متوقعة

عرضت فضائية " روسيا اليوم "، مقطع فيديو يرصد لحظة اصطدام سيارة بأخرى على طريق سريع في جمهورية تتارستان.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سجلته كاميرا مثبتة على مقدمة سيارة، يرصد لحظة اصطدام سيارة أخرى بها.



وأظهرت اللقطات اصطدام سيارة بركام من التراب متواجد على الطريق ما أدى إلى ارتفاعها في الهواء، وطارت إلى أن اصطدمت بسيارة أخرى في حادثة غير متوقعة.

