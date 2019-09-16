فايلر يجتمع بـ سيد عبد الحفيظ خلال مران الأهلي

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.



وتحدث فايلر، مع مدير الكرة في حضور المترجم، للترتيب للمرحلة المقبلة والحديث في كافة الأمور المتعلقة بالجانب الإداري قبل معسكر الفريق في الإسكندرية.



وبدأ مران الفريق اليوم بجلسة سريعة للمدير الفني مع اللاعبين للتأكيد على غلق ملف إفريقيا والتركيز في مباراة السوبر.



