شبكة "بريكس": الاتحاد الأوراسي يعزز حماية المستهلك في الاقتصاد الرقمي

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوراسي يعمل في الوقت الحالي على تعزيز حماية المستهلك في الاقتصاد الرقمي.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن مجلس الحكومة الأوراسية المشتركة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) اعتمد برنامجا مشتركا لحماية المستهلك بين دول الاتحاد للفترة 2026-2030.

وأوضحت الشبكة الدولية أن البرنامج يركز على تبني تقنيات متقدمة وأساليب حديثة لحل النزاعات قبل المحاكمة، بالإضافة إلى تطوير خدمات رقمية سهلة الاستخدام، كما يهدف إلى زيادة الوعي القانوني بين العامة ووضع قواعد شفافة لعمل سوق المستهلك.

ويستمر البرنامج في تعزيز تبادل الخبرات عبر الحدود، وإنشاء آليات موحدة لمكافحة الممارسات غير العادلة والدفاع عن حقوق المستهلكين ومصالحهم.

ووصف الخبراء البرنامج بأنه مبادرة تاريخية في بناء بيئة اقتصادية تنافسية عبر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مما يضمن الحماية الموثوقة للمواطنين والشركات المسؤولة على حد سواء.

وأكدت الشبكة الدولية أن البرنامج يعتمد على الجهود المشتركة التي بذلتها الدول الأعضاء من 2022 إلى 2025، ويهدف إلى رفع مستوى حماية المستهلك إلى مرحلة جديدة، بالإضافة إلى هدف تعزيز حماية المواطنين في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جاذبية السوق الداخلية للقطاع التجاري.