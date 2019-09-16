سقوط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات في الدلنجات

تمكن رجال وحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات من ضبط تشكيل عصابى مكون من ٤ عاطلين تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة و بحوزتهم 1797 قرص ترمادول و١٠٠ جرام لمخدر الحشيش و٣ طبنجات و٩طلقات نارية ومبلغ ٨٤ ألف جنية.



كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث يفيد بورود معلومات تفيد بقيام "محمد ع ج " 31 عاما ومقيم بدائرة المركز و"عبدالبارى ص م" 31 عاما و"عبدالرحمن ن ه" 21 عاما و" إبراهيم م م " 31 عاما، وجميعم مقيمون بناحية الضبعة بمحافظة مطروح بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة الدلنجات، والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وبتقنين الإجراءت واستئذان النيابة العامة لجنوب دمنهور تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات وقوة مرافقة لهم من ضبط المتهمين يستقلون سيارة سوزوكى تحمل لوحات رقم" س ر ى 1724" وبحوزتهم 1797 قرص ترامادول وقطعة بُنية يشتبه في كونها مخدر الحشيش تزن 100 جرام، و3 طبنجات 9مم،و9 طلقات من ذات العيار ومبلغ 84 ألف جنيه و4 هواتف محمولة.



وتحرر المحضر رقم 21933 سنة 2019 جنايات الدلنجات وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد زايد وكيل النائب العام برئاسة المستشار أحمد رجب مدير نيابة الدلنجات حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.