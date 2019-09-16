157.2 مليون جنيه إيرادات جمارك السيارات ببورسعيد خلال أغسطس الماضي

بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر أغسطس الماضي نحو 157 مليونا و214 ألفا و876 جنيها.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم /الاثنين/ - إن القيمة الإجمالية لسيارات الملاكي والنقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها بلغت 566 مليونا و17 ألفا و375 جنيها.



وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات أفرجت عن 234 سيارة ملاكي موديلات ومناشئ مختلفة و715 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية بلغت 334 مليونا و849 ألفا و105 جنيهات بإجمالي إيرادات محصلة بلغ 102 مليون و89 ألفا و409 جنيهات، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن 120 بيانا جمركيا "ترانزيت".



وأوضح أن عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات خلال أغسطس الماضي بلغ 194 بيانا جمركيا بقيمة 58 مليونا و205 آلاف و510 جنيهات، مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة عنها بلغت 13 مليونا و162 ألفا و787 جنيها.



وأشار المصدر إلى أن عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات بلغ 996 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية 172 مليونا و962 ألفا و760 جنيها بإيرادات بلغت 41 مليونا و915 ألفا و227 جنيها، لافتا إلى أن إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة قامت بتحصيل 47 ألفا و453 جنيها غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال أغسطس الماضي.