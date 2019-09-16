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اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب سجائر إلكترونية بقيمة 300 ألف جنيه

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:27 م
المضبوطات
المضبوطات
محمد يحيي ونورهان خفاجي
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 2 الدولي برئاسة مصطفى السيد ، محاولة تهريب 2220 عبوة من السجائر الإلكترونية والزيوت الخاصة بها بقيمة بلغت 300 ألف جنيه، كانت مخبأة داخل أمتعة راكب قادم من دبي علي طيران الجزيرة.

قال مصدر جمركي إن الراكب بدت عليه علامات الارتباك، نظرا لقدومه من مدينة الكويت بنظام الترانزيت وعودته خلال 24 ساعة، ليتم تفتيش أمتعته واكتشاف المضبوطات.

تم تشكيل لجنة جمركية من " نورا عبدالحميد، إبراهيم الدسوقي، مصطفي الجندي، طاهر خفاجي"، وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإداره المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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