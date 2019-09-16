نبيلة عبيد تعلق على إهدائها دورة مهرجان الإسكندرية السينمائي

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها بإهدائها الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط مؤكدة أن وقع هذا التكريم عليها كان بمثابة دفعة جديدة لها للعودة للنشاط الفنى.



وقالت نبيلة عبيد لـ "صدى البلد": إنها سعيدة بوجودها فى الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية خاصة أن لديها ذكريات مع هذا المهرجان ولعل من أبرزها حصولها على أول جائزة فى حياتها عن فيلم "ولا يزال التحقيق مستمرا".



وأضافت نبيله: "قمت أيضا بتصوير فيلم "المرأة والساطور" في الإسكندرية مع المخرج سعيد مرزوق وكان من أنجح الأفلام التى قدمتها وحقق إيرادات عالية عند عرضه.