ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم التوكيل في إخراج زكاة المال .. الإفتاء تجيب

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:23 م
حكم التوكيل في إخراج
حكم التوكيل في إخراج زكاة المال
محمد صبري عبد الرحيم
حكم التوكيل في إخراج زكاة المال ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يقول صاحبه «توفي أخي رحمه الله وكان يأتمنني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وطلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟».

وقالت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، إنه يجب إخراج الزكاة من مال المتوفى الذي عليه زكاة مال قبل تقسيم تركته؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون، ودين الله أحق بالوفاء.

ونبهت دار الإفتاء على أن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.

وتابعت: والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.

واستطردت: أن الله حدد مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء توضح حالة واحدة يجوز فيها إخراج زكاة المال كالأراضي الزراعية.. فيديو

هل تجب الزكاة على تركة الميت ..الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

ليس سرا حربيا.. آمنة نصير تعلق على فتوى "ليس من حق الزوجة سؤال زوجها عن راتبه".. فيديو

بفتحة طويلة جدا .. كارول سماحة في إطلالة بفستان جرئ بـ لبنان

أغلى حاجة في حياتي .. هنا الزاهد تحرج أحد متابعيها بعد تشكيكه في حبها لأختها الصغرى

تضارب داخل اتحاد الكرة.. أسهم إيهاب جلال تتراجع وحسام حسن يقترب بقوة

بأمر ملكي.. إعدام مصريين وسوري في السعودية.. اعرف السبب

فستان كب أسود.. منة فضالى تأسر قلوب متابعيها في لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفتحة طويلة جدا .. كارول سماحة في إطلالة بفستان جرئ بـ لبنان

بفستان مبهر.. نوال الزغبي تبرز قوامها المتناسق

لانسز ومكياج جديد.. ياسمين صبرى تغير ملامحها.. والجمهور: جورجينا.. شاهد