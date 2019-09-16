الأهلي يتوج ببطولة القاهرة الصيفية للسباحة



وجاء نتائج الأهلي في ختام منافسات البطولة كالتالي:

في مرحلة العمومي رجال، جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 33132 نقطة، ودجلة في المركز الثاني والشمس في المركز الثالث.



وفي مرحلة العمومي آنسات، جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 31820 نقطة، ودجلة في المركز الثاني والشمس في المركز الثالث، وفازت رويدا هشام، بكأس أفضل سباحة، برصيد 3321 نقطة.



في مرحلة 19 سنة ناشئين، جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 27035 نقطة، وجاء القاهرة في المركز الثاني، وتوج عبدالرحمن جمال الدين، سباح الاهلي بكأس أفضل رقم، في سباق 50 متر ظهر، برصيد 738 نقطة.



في مرحلة 19 سنة ناشئات، جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 13332 نقطة، والغابة في المركز الثاني، وتوجت سباحة الاهلي نوران خالد بكأس أفضل رقم في سباق 50 متر صدر، برصيد 586 نقطة.



في مرحلة 18 سنة ناشئين، فاز الأهلي بالمركز الأول برصيد 29029 نقطة، وجاء الغابة في المركز الثاني، وحصل محمد عادل مصيلحي سباح النادي على كأس أفضل سباح برصيد 4245 نقطة، كما فاز ايضا بكأس أفضل رقم في سباق 800 متر حرة برصيد 815 نقطة.



في مرحلة 18 سنة ناشئات، فاز الأهلي بالمركز الأول برصيد 23171 نقطة، وجاء هليوليدو في المركز الثاني والشمس في المركز الثالث.

في مرحلة 17 سنة ناشئين، فاز الأهلي بالمركز الأول برصيد 35180 نقطة، وجاء دجلة في المركز الثاني والشمس في المركز الثالث.



في مرحلة 17 سنة ناشئات، جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 22281 نقطة، وجاء دجلة في المركز الثاني والشمس في المركز الثالث.

في مرحلة تحت 16 سنة ناشئين، جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 30944 نقطة، وجاء دجلة في المركز الثاني والشمس في المركز الثالث، وتوج شادي محمود نادر، سباح النادي بكأس أفضل سباح بعدد نقاط 3280 نقطة.



في مرحلة 16 سنة ناشئات، جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 24941 نقطة، فيما جاء دجلة في المركز الثاني والشمس في المركز الثالث.

في مرحلة 15 سنة ناشئين، جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 28988 نقطة، فيما جاء وادى دجلة في المركز الثاني وهليوبوليس في المركز الثالث.



في مرحلة 15 سنة ناشئات، جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 22722 نقطة، وجاء وادي دجلة في المركز الثاني وهليوبوليس في المركز الثالث.





توج النادي الأهلي، رسميًا بالكأس العام لبطولة القاهرة الصيفية للسباحة موسم 2019، والتي أقيمت منافساتها باستاد القاهرة، واختتمت فعاليتها مساء اليوم ، وذلك بعد تصدر جميع المنافسات في المراحل العمرية المختلفة.وجاء النادي في المركز الأول في الترتيب العام للبطولة برصيد 738 نقطة، فيما جاء وادي دجلة في المركز الثاني، والشمس في المركز الثالث.